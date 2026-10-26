"Практически незаменимый". Орлов возмущен решениями Карседо оставлять Даку в запасе

"Я совершенно не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата это очень ценный, практически незаменимый футболист.
Он умеет выигрывать борьбу, цепляться за мяч, оказывать давление на защитников... Карседо надо подумать, как использовать сильные стороны албанского нападающего. Потому что он способен создавать проблемы практически любой обороне в РПЛ", - сказал Орлов.
Вчера, 25 октября, состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2.
Албанский форвард красно-белых Мирлинд Даку начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте.
По итогам тура команда Хуана Карседо опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "СЭ"