Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

"Практически незаменимый". Орлов возмущен решениями Карседо оставлять Даку в запасе

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Спартака" Хуана Карседо по итогам дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Я совершенно не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата это очень ценный, практически незаменимый футболист.

Он умеет выигрывать борьбу, цепляться за мяч, оказывать давление на защитников... Карседо надо подумать, как использовать сильные стороны албанского нападающего. Потому что он способен создавать проблемы практически любой обороне в РПЛ", - сказал Орлов.

Вчера, 25 октября, состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2.

Албанский форвард красно-белых Мирлинд Даку начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте.

По итогам тура команда Хуана Карседо опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится