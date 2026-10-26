Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

БПЛА атаковал поезд, в котором ехал "Локомотив". Врачи клуба помогали раненым - источник

Беспилотник попал в поезд с футболистами "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, по поезду, в котором добирался из Ростова-на-Дону московский "Локомотив", ударил беспилотник. Сообщается о пятерых пострадавших, однако среди игроков их нет. Сейчас команда направляется в Москву на автобусе.

Отмечается, трагедия случилась под Воронежем. Клубные врачи "железнодорожников" помогали раненым.

Матч 12-го тура между "Ростовом" и "Локомотивом" состоялся вчера, 25 октября. Игра на "Ростов Арене" завершилась поражением красно-зеленых со счетом 0:2.

Источник: журналист Иван Карпов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится