Как утверждает источник, по поезду, в котором добирался из Ростова-на-Дону московский "Локомотив", ударил беспилотник. Сообщается о пятерых пострадавших, однако среди игроков их нет. Сейчас команда направляется в Москву на автобусе.
Отмечается, трагедия случилась под Воронежем. Клубные врачи "железнодорожников" помогали раненым.
Матч 12-го тура между "Ростовом" и "Локомотивом" состоялся вчера, 25 октября. Игра на "Ростов Арене" завершилась поражением красно-зеленых со счетом 0:2.
Источник: журналист Иван Карпов
БПЛА атаковал поезд, в котором ехал "Локомотив". Врачи клуба помогали раненым - источник
Беспилотник попал в поезд с футболистами "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"