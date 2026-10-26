Пресс-служба "Рубина" поделилась в клубном телеграм-канале фото- и видеоматериалами с первой тренировки команды под руководством Олега Кузьмина.
Напомним, о расставании с испанским специалистом Франком Артигой "Рубин" официально сообщил в минувшую субботу, 24 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен легенда казанцев Кузьмин, который ранее работал в тренерском штабе.
"Рубин" провел первую тренировку под руководством нового тренера
Команда провела первое тренировочное занятие после увоольнения Франка Артиги.
Фото: ФК "Рубин"