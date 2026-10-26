Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

"Рубин" провел первую тренировку под руководством нового тренера

Команда провела первое тренировочное занятие после увоольнения Франка Артиги.
Фото: ФК "Рубин"
Пресс-служба "Рубина" поделилась в клубном телеграм-канале фото- и видеоматериалами с первой тренировки команды под руководством Олега Кузьмина.

Напомним, о расставании с испанским специалистом Франком Артигой "Рубин" официально сообщил в минувшую субботу, 24 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен легенда казанцев Кузьмин, который ранее работал в тренерском штабе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится