Дерби против "Спартака" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги стало самым посещаемым матчем в истории домашнего стадионе ЦСКА "ВЭБ Арены". Об это проинформировала пресс-служба клуба.
Игру, которая прошла вчера, 25 октября, посетили 29 715 зрителей.
Встреча завершилась "сухой" победой "армейцев" со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились вингер Кирилл Глебов и форвард Тамерлан Мусаев.
Дерби со "Спартаком" в 12 туре РПЛ установило рекорд посещаемости домашней арены ЦСКА
На "ВЭБ Арене" установлено историческое достижение.
Фото: РПЛ