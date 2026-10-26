Объявлен главный судья кубкового матча "Краснодар" – "Динамо"
Стала известна судейская бригада на игру 5-го тура Пути РПЛ.
Матч между "Краснодаром" и столичным "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится завтра, 27 октября. Игра пройдет в "Краснодаре" на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени.
После 4 сыгранных туров краснодарцы набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы В. Бело-голубые опережают своего соперника на два балла и возглавдяют квартет.