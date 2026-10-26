Завершился матч юношеских сборных России и Афганистана на чемпионате мира и фестивале ФИФА, который проходит в столице Азербайджана Баку. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 8:0.
Примечательно, что на игре присутствовал бывший главный тренер "Арсенала" и ныне руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер.
В заключительном поединке группового этапа команда России до 15 лет встретится с Турцией.
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетил матч юношеской сборной России
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" пришел на игру сборной России U15 с Афганистаном.
Фото: сборная России