Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетил матч юношеской сборной России

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" пришел на игру сборной России U15 с Афганистаном.

Фото: сборная России

Завершился матч юношеских сборных России и Афганистана на чемпионате мира и фестивале ФИФА, который проходит в столице Азербайджана Баку. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 8:0.



Примечательно, что на игре присутствовал бывший главный тренер "Арсенала" и ныне руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер.



В заключительном поединке группового этапа команда России до 15 лет встретится с Турцией.