Вратарь "Зенита" признался, что задумывался о том, чтобы пробить пенальти "Динамо" Мх

"В концовке не было мысли, что можно пойти и пробить пенальти? Кстати, я думал об этом! Да. Понимал, что сейчас будет пенальти и свисток. Где-то у меня промелькнула такая мысль.
Но надо учитывать, что это мой первый матч за "Зенит" в чемпионате, и не стоит быть таким самоуверенным. Чуть-чуть спокойнее и готовиться к следующему матчу", - сказал Москвичев.
Вчера, 25 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Динамо" из Махачкалы. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась уверенной победой сине-бело-гоулбых со счетом 2:0.
Напомним, петербургская команда трижды била пенальти в этой игре. На 63-й минуте форвард Фелипе Аугусто вывел хозяев поля вперед, а на 77-й минуте вингер Максим Глушенков увеличил преимущество. На 90+8-й минуте защитник Кевин Андраде не смог забить с одиннадцатиметровой отметки.
Источник: "СЭ"