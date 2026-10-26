Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

Вратарь "Зенита" признался, что задумывался о том, чтобы пробить пенальти "Динамо" Мх

Голкипер "Зенита" Богдан Москвичев заявил, что во время матча 12-го тура РПЛ думал о том, чтобы пробить 11-метровый в ворота махачкалинского "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
"В концовке не было мысли, что можно пойти и пробить пенальти? Кстати, я думал об этом! Да. Понимал, что сейчас будет пенальти и свисток. Где-то у меня промелькнула такая мысль.

Но надо учитывать, что это мой первый матч за "Зенит" в чемпионате, и не стоит быть таким самоуверенным. Чуть-чуть спокойнее и готовиться к следующему матчу", - сказал Москвичев.

Вчера, 25 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Динамо" из Махачкалы. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась уверенной победой сине-бело-гоулбых со счетом 2:0.

Напомним, петербургская команда трижды била пенальти в этой игре. На 63-й минуте форвард Фелипе Аугусто вывел хозяев поля вперед, а на 77-й минуте вингер Максим Глушенков увеличил преимущество. На 90+8-й минуте защитник Кевин Андраде не смог забить с одиннадцатиметровой отметки.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится