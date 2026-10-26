"Локомотив" выступил в заявлением на фоне новостей

"На фоне появившейся информации в СМИ, "Локомотив" сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России.
Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. Клуб выражает отдельную благодарность Российской Премьер-Лиге и руководству "Факела" за поддержку", - говорится в заявлении.
Ранее в прессе сообщалось, что в поезд, в котором возвращалась команда после матча 12-го тура чемпионата России, попал БПЛА. Инцидент произошел под Воронежем, несколько человек пострадали. Отмечалось, что среди футболистов пострадавших не было, а игроки продолжили путь в Москву на автобусе.
Игра против "Ростова" состоялась вчера, 25 октября, на "Ростов Арене" и завершилась поражением красно-зеленых (0:2).