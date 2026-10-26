По информации источника, отсутствие нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в расширенном составе сборной России не вызвано травмой или отказом игрока.
Сообщается, что Валерий Карпин не включил 27-летнего игрока по дисциплинарным причинам — главного тренера не устроили отношение Глушенкова к делу.
Ранее сегодня, 26 октября, был опубликован список из 36 футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду на ноябрьские сборы.
Источник: "СЭ"
Глушенков не попал в расширенный состав сборной России по дисциплинарным причинам - источник
Стало известно, почему лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне Максима Глушенкова нет в расширенном составе сборной России.
Фото: РФС / Сборная России