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Глушенков не попал в расширенный состав сборной России по дисциплинарным причинам - источник

Стало известно, почему лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне Максима Глушенкова нет в расширенном составе сборной России.
Фото: РФС / Сборная России
По информации источника, отсутствие нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в расширенном составе сборной России не вызвано травмой или отказом игрока.

Сообщается, что Валерий Карпин не включил 27-летнего игрока по дисциплинарным причинам — главного тренера не устроили отношение Глушенкова к делу.

Ранее сегодня, 26 октября, был опубликован список из 36 футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду на ноябрьские сборы.

Источник: "СЭ"

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