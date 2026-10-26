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Глушенков сам попросил Карпина больше не вызывать его в сборную в этом году - СМИ

Обнародована еще одна версия о причинах отсутствия нападающего "Зенита" в расширенном составе сборной России.
Фото: РФС / Сборная России
Как утверждает источник, форвард "Зенита" Максим Глушенков сам попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать на предстоящий ноябрьский сбор.

Ранее был опубликован расширенный список национальной команды, в который попали 36 игроков.

В ноябрьскую международную паузу подопечные Карпина проведет два товарищеских матча — с Узбекистаном и Венесуэлой.

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