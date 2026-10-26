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Отец Глушенкова отреагировал на отсутствие нападающего "Зенита" в расширенном составе сборной России

Александр Глушенков, отец вингера "Зенита" Максима Глушенкова, прокомментировал невключение сына в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
Фото: РФС / Сборная России
"Нет, никакого конфликта между Максом и Карпиным нет. Никаких личных разногласий у них тоже нет, все нормально.

Думаю, Валерий Георгиевич просто решил дать Максиму отдохнуть и посмотреть в деле других футболистов", - сказал Глушенков-старший.

Сегодня, 26 октября пресс-служба сборной России обнародовала расширенный состав команды на ноябрьские сборы. В список из 36 игроков не попал нападающий "Зенита" Максим Глушенков.

В этом сезоне Глушенков провел 11 матчей за петербургскую команду в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. После 12 туров 27-летний вингер возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате.

Источник: Sport24

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