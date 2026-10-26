Отец Глушенкова отреагировал на отсутствие нападающего "Зенита" в расширенном составе сборной России

"Нет, никакого конфликта между Максом и Карпиным нет. Никаких личных разногласий у них тоже нет, все нормально.
Думаю, Валерий Георгиевич просто решил дать Максиму отдохнуть и посмотреть в деле других футболистов", - сказал Глушенков-старший.
Сегодня, 26 октября пресс-служба сборной России обнародовала расширенный состав команды на ноябрьские сборы. В список из 36 игроков не попал нападающий "Зенита" Максим Глушенков.
В этом сезоне Глушенков провел 11 матчей за петербургскую команду в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. После 12 туров 27-летний вингер возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате.
Источник: Sport24