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Смородская жестко высказалась о Глушенкове

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась по поводу позиции Максима Глушенкова.
Фото: РФС / Сборная России
Футболист «Зенита», как сообщают СМИ, не хочет ехать на товарищеские матчи сборной России.

«Это просто безобразие! Как он может так думать? Я просто не понимаю. Надеюсь, ему кто-то подскажет, что так делать не стоит. Это сборная России, твоя страна», — сказала Смородская.

Ранее был опубликован расширенный список национальной команды, в который попали 36 игроков.

В ноябрьскую международную паузу подопечные Карпина проведут два товарищеских матча — с Узбекистаном и Венесуэлой.

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