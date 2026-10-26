Футболист «Зенита», как сообщают СМИ, не хочет ехать на товарищеские матчи сборной России.
«Это просто безобразие! Как он может так думать? Я просто не понимаю. Надеюсь, ему кто-то подскажет, что так делать не стоит. Это сборная России, твоя страна», — сказала Смородская.
Ранее был опубликован расширенный список национальной команды, в который попали 36 игроков.
В ноябрьскую международную паузу подопечные Карпина проведут два товарищеских матча — с Узбекистаном и Венесуэлой.
Смородская жестко высказалась о Глушенкове
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась по поводу позиции Максима Глушенкова.
Фото: РФС / Сборная России