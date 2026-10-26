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Ловчев объяснил, почему ЦСКА - не претендент на золото РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о победе ЦСКА над красно-белыми и оценил шансы "армейцев" на чемпионство.
Фото: ФК ЦСКА
Евгений Ловчев согласился с тем, что "армейцы" здорово показали себя в дерби. Он отметил, что на это повлиял особый настрой команды и медлительность "Спартака".

"В данном случае просто сыграла поставленная командная игра с таким достаточно медленноватым "Спартаком". Сыграл ЦСКА в дерби очень здорово. Но ЦСКА - это всё равно не команда-претендент на золотые медали.

Резерва у них особого нет. Да и не будут они всегда играть в таком накале, как со "Спартаком", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

В воскресенье, 25 октября, состоялся матч в рамках 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Красно-синие одержали победу со счетом 2:0, забив два мяча в первом тайме.

На данный момент "армейцы" располагаются на третьей строчке в РПЛ, набрав 25 очков. Они отстают от первого места на 2 балла.

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