136 команд сыграют в финалах чемпионатов России по мини-футболу

Российский футбольный союз в ноябре проведёт финальные этапы чемпионатов России по мини-футболу в Сириусе.

Фото: РФС

В формате 8х8 сыграют 112 мужских команд из 80 регионов, 24 женских команды из 18 регионов – в формате 7х7.



Матчи у мужчин пройдут со 2 по 7 ноября. У женщин – с 6 по 8 ноября. Одновременно на финальных турнирах будут присутствовать более трёх тысяч футболистов.



Мужской чемпионат России по мини-футболу – самый массовый официальный чемпионат страны среди всех игровых видов спорта. Отборочные турниры в этом году прошли в 85 регионах страны. Всего в них сыграли более 23 тысяч футболистов. Женские команды прошли межрегиональные отборы – в них приняли участие 1200 футболисток.



В программе чемпионата России 8х8 – образовательный семинар Академии РФС. Он начнётся с лекций и мастер-классов от специалистов РФС, обсуждения актуальных вопросов развития массового и корпоративного футбола в регионах, а закончится практической частью – участники узнают нюансы проведения турнира в части его организации и медиасопровождения.



7 ноября перед матчем за бронзовые медали чемпионата России 8х8 пройдёт гала-матч с участием известных российских футболистов и организаторов турнира против сборной команды лучших игроков чемпионата.