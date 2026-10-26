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Канчельскис обозначил причину поражения "Спартака" от ЦСКА

Бывший игрок "МЮ" Андрей Канчельскис высказался о поражении "Спартака" от ЦСКА в матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Канчельскис рассказал, что индивидуальные ошибки игроков не позволили красно-белым победить "армейцев". Он добавил, что считает победу ЦСКА заслуженной.

"Получилась хорошая и интересная игра, было хорошее движение от команд, но индивидуальные ошибки футболистов "Спартака" привели к поражению.
Защитник на первой минуте вместо того, чтобы просто выбить мяч на половину поля соперника, машет ногой. Второй в центре поля начал что-то мудрить и обводить. Вот и получили гол", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

Вчера, 25 октября, состоялся матч между московскими ЦСКА и "Спартаком" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели гостевое поражение со счетом 0:2. Команда пропустила два мяча в первом тайме: на 1-й и 24-й минутах.

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