Канчельскис обозначил причину поражения "Спартака" от ЦСКА

"Получилась хорошая и интересная игра, было хорошее движение от команд, но индивидуальные ошибки футболистов "Спартака" привели к поражению.Защитник на первой минуте вместо того, чтобы просто выбить мяч на половину поля соперника, машет ногой. Второй в центре поля начал что-то мудрить и обводить. Вот и получили гол", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
Вчера, 25 октября, состоялся матч между московскими ЦСКА и "Спартаком" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели гостевое поражение со счетом 0:2. Команда пропустила два мяча в первом тайме: на 1-й и 24-й минутах.