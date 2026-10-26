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"Галатасарай" может подписать Глебова из ЦСКА на замену Сане

"Галатасарай" активно следит за российским полузащитником. Кирилл Глебов может стать одноклубником Алексея Батракова.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, "Галатасарай" может купить Кирилла Глебова в случае вероятного ухода Лероя Сане. Отмечается, что скаут клуба приезжает в Россию раз в месяц, чтобы отслеживать потенциальных новичков. Глебов - одна из приоритетных целей.

Правый вингер является выпускником академии московского ЦСКА. Он выступает за основную команду с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 2 гола и 4 голевые передачи. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: журналист Бурак Эрен

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