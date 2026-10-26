Как сообщает источник, игроки и тренер предъявили претензию Глушенкову после игры с Нигерией. Они считали, что нападающий недорабатывал на поле. После этой ситуации было принято совместное решение взять паузу и не вызывать футболиста на предстоящие сборы.
Сборная России провела товарищеский матч с Нигерией 6 октября. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. Команды сыграли вничью со счетом 3:3. Максим Глушенков вышел на поле на 60-й минуте встречи, заменив Алексея Миранчука. Нападающий не отличился результативными действиями.
В текущем сезоне РПЛ на его счету 10+4 в 11 играх.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Карпин и футболисты сборной России недовольны Глушенковым - источник
У футболистов и главного тренера сборной России есть вопросы к Максиму Глушенкову.
Фото: РФС