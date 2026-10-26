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Агент Глебова ответил на вопрос о контактах с "Галатасараем"

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК ЦСКА
Агент не стал раскрывать подробностей об общении с турецким клубом. Он отметил, что команды часто интересуются футболистом и контактируют с ним.

"Интерес к нему стабильно высокий, посредники и представители разных клубов постоянно связываются и узнают финансовые параметры возможной сделки.

Что касается "Галатасарая", ничего конкретного я сказать не могу, но контакты с большими турецкими клубами у меня есть. Один из них проявлял к Глебову предметный интерес ещё летом, Кирилл был у них в шорт-листе", - передает слова Хархарова "Чемпионат".

Кирилл Глебов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за основную команду красно-синих вингер провел 16 игр, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Ранее турецкий журналист сообщил, что "Галатасарай" может подписать футболиста на замену Лерою Сане.

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