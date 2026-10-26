Агент Глебова ответил на вопрос о контактах с "Галатасараем"

"Интерес к нему стабильно высокий, посредники и представители разных клубов постоянно связываются и узнают финансовые параметры возможной сделки.
Что касается "Галатасарая", ничего конкретного я сказать не могу, но контакты с большими турецкими клубами у меня есть. Один из них проявлял к Глебову предметный интерес ещё летом, Кирилл был у них в шорт-листе", - передает слова Хархарова "Чемпионат".
Кирилл Глебов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за основную команду красно-синих вингер провел 16 игр, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Ранее турецкий журналист сообщил, что "Галатасарай" может подписать футболиста на замену Лерою Сане.