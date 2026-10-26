Адиев выделил проблему "Краснодара"

"Потеря Кривцова сказалась на "Краснодаре". Он удачно заменил Сперцяна.
Видно, что у "Краснодара" есть проблема на позиции атакующего полузащитника. Нет футболиста, который сделал бы разницу.Мусаев ищет разные сочетания. Пока главный тренер не нашел того игрока, который мог бы полноценно заменить Кривцова", - сказал Адиев "РБ Спорту".
На данный момент "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 встречах. Команда Мурада Мусаева одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в чемпионате. "Быки" отстают от первой строчки на 4 балла.