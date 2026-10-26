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Адиев выделил проблему "Краснодара"

Бывший тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист рассказал, что "быки" не могут найти замену травмированному Никите Кривцову.

"Потеря Кривцова сказалась на "Краснодаре". Он удачно заменил Сперцяна.

Видно, что у "Краснодара" есть проблема на позиции атакующего полузащитника. Нет футболиста, который сделал бы разницу.
Мусаев ищет разные сочетания. Пока главный тренер не нашел того игрока, который мог бы полноценно заменить Кривцова", - сказал Адиев "РБ Спорту".

На данный момент "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 встречах. Команда Мурада Мусаева одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в чемпионате. "Быки" отстают от первой строчки на 4 балла.

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