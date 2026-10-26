Глебов: неправильно, что я тронул судью, но всё-таки…

"Конечно, неправильно, что я тронул судью, но всё-таки… Понятно, что любому игроку не понравится, когда он считает, что был фол, а реакции нет.Меня зачем начали трогать и останавливать? Я просто в порыве эмоций его толкнул. Любому человеку было бы неприятно, когда его начинают трогать… Я тоже был на эмоциях. Вот этот факт признаю", - сказал Глебов в эфире "Матч ТВ".
В воскресенье, 25 октября, ЦСКА одержал домашнюю победу над "Спартаком" в 12-м туре чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова выиграла у красно-белых со счетом 2:0.
Эпизод, в котором Кирилл Глебов толкнул ассистента главного арбитра, произошел в первом тайме встречи. Футболист получил желтую карточку. Помимо этого, вингер открыл счет в игре, забив на 1-й минуте.