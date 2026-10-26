Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
2 - 1 2 1
Спартак Кострома2 тайм

Глебов: неправильно, что я тронул судью, но всё-таки…

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался об эпизоде с арбитром в матче против "Спартака".
Фото: ФК ЦСКА
Футболист рассказал, что в этом эпизоде на него повлияли эмоции. Он признал, что поступил неправильно в этот момент.

"Конечно, неправильно, что я тронул судью, но всё-таки… Понятно, что любому игроку не понравится, когда он считает, что был фол, а реакции нет.
Меня зачем начали трогать и останавливать? Я просто в порыве эмоций его толкнул. Любому человеку было бы неприятно, когда его начинают трогать… Я тоже был на эмоциях. Вот этот факт признаю", - сказал Глебов в эфире "Матч ТВ".

В воскресенье, 25 октября, ЦСКА одержал домашнюю победу над "Спартаком" в 12-м туре чемпионата России. Команда Дмитрия Игдисамова выиграла у красно-белых со счетом 2:0.

Эпизод, в котором Кирилл Глебов толкнул ассистента главного арбитра, произошел в первом тайме встречи. Футболист получил желтую карточку. Помимо этого, вингер открыл счет в игре, забив на 1-й минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится