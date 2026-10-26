Погребняк - о невызове Глушенкова в сборную: он из-за этого в Англию что ли не поедет?

- Да без разницы вообще, что не вызвали. Это товарищеские игры. Вы же не удивляетесь, когда по 50 человек вызывают? Будет готовиться к следующим играм чемпионата — здорово.
Он хочет стать лучшим бомбардиром? Отличная цель, вот пусть ее и достигает. Он из-за этого невызова в Англию что ли играть не поедет? - цитирует Погребняка "СЭ".
Сегодня, 26 октября, стал известен расширенный состав национальной команды России на ноябрьские сборы, в него не вошел вингер петербургского "Зенит" Максим Глушенков. Сообщалось, что футболист сам просил тренерский штаб не вызывать его в расположение сборной после матча с Нигерией.
В нынешнем сезоне Глушенков вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.