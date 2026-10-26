Гурцкая назвал футболиста "Спартака", который был якорем в игре с ЦСКА

- Парада был якорным защитником. Мы всё время говорим, что Парада пока инородное тело для этого "Спартака". Я думаю, что у Парады зарплата точно не меньше, чем у Рябчука. Пусть даже такая же.
Но я не понимаю, что от него можно ждать, если любой игрок ЦСКА может оббежать Параду спиной? Я думаю, когда ЦСКА разбегались, они даже не видели Параду на поле.
Такой защитник для них – мечта, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
В воскресенье, 25 октября, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев. По итогам 12 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые располагаются на пятой строчке с 23 баллами в своем активе.
Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из "Алавеса" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. За красно-белых испанский защитник провел во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. В матче с ЦСКА футболист провел на поле 64 минуты.