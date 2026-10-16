Лихачев оценил гол Батракова "Барселоне" и объяснил, почему радоваться рано

"Конечно, достаточно знаковое событие для нас. Но нельзя сказать, что перевешивает. У всего "Галатасарая" не совсем получился тот футбол, на который они рассчитывали", — заявил специалист.
По мнению Лихачева, личный успех россиянина не может полностью компенсировать неудачный результат команды.
"Пусть это будет таким приятным воспоминанием для Алексея и его поклонников. Но туркам в первую очередь хотелось добиться положительного результата на домашней арене", — добавил тренер.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info