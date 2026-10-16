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Лихачев оценил гол Батракова "Барселоне" и объяснил, почему радоваться рано

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал гол Алексея Батракова в ворота "Барселоны" и крупное поражение "Галатасарая".
Фото: Ahmad Mora / Getty Images
Лихачев оценил выступление российского полузащитника в матче Лиги чемпионов, который завершился поражением турецкого клуба со счетом 1:4. Батраков сумел отличиться забитым мячом, однако вновь был заменен по ходу встречи.

"Конечно, достаточно знаковое событие для нас. Но нельзя сказать, что перевешивает. У всего "Галатасарая" не совсем получился тот футбол, на который они рассчитывали", — заявил специалист.

По мнению Лихачева, личный успех россиянина не может полностью компенсировать неудачный результат команды.

"Пусть это будет таким приятным воспоминанием для Алексея и его поклонников. Но туркам в первую очередь хотелось добиться положительного результата на домашней арене", — добавил тренер.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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