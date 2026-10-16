Лихачев оценил гол Батракова "Барселоне" и объяснил, почему радоваться рано

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"Конечно, достаточно знаковое событие для нас. Но нельзя сказать, что перевешивает. У всего "Галатасарая" не совсем получился тот футбол, на который они рассчитывали", — заявил специалист.

Лихачев оценил выступление российского полузащитника в матче Лиги чемпионов, который завершился поражением турецкого клуба со счетом 1:4. Батраков сумел отличиться забитым мячом, однако вновь был заменен по ходу встречи.По мнению Лихачева, личный успех россиянина не может полностью компенсировать неудачный результат команды."Пусть это будет таким приятным воспоминанием для Алексея и его поклонников. Но туркам в первую очередь хотелось добиться положительного результата на домашней арене", — добавил тренер.