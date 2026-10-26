Четыре пенальти, два промаха и лидерство в РПЛ. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо»

Rusfootball.info — об удивительном матче в Санкт-Петербурге, в котором пенальти было значительно больше, чем голов.

Фото: ФК "Зенит"





Сергей Семак удивил выбором стартового состава. Место в воротах занял Богдан Москвичёв, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. В центре нападения появился Фелипе Аугусто, поскольку Александр Соболев не попал в заявку из-за болезни.



Главный тренер гостей Вадим Евсеев сделал ставку на оборону, выбрав расстановку с тремя центральными защитниками и пятью футболистами в последней линии. Махачкалинцы старались перекрывать свободные зоны и не позволять хозяевам создавать моменты через центр.



Первые минуты прошли практически без опасных атак. «Зенит» владел мячом, но с трудом проникал в штрафную соперника. «Динамо» также не спешило раскрываться. Самым заметным событием дебюта стала жёлтая карточка Евсееву, которую тренер получил уже на второй минуте за эмоциональную реакцию на действия арбитра.



Однако первый действительно опасный эпизод возник у ворот хозяев. После подачи с правого фланга Густаво Мантуан не удержал Миро и нарушил правила на ангольском нападающем. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, а VAR подтвердил правильность решения.



Исполнять 11-метровый взялся сам пострадавший, но переиграть Москвичёва не сумел. Молодой голкипер «Зенита» сохранил нули на табло.





После неудачного для гостей пенальти петербуржцы постепенно перехватили инициативу. Команда Семака активнее использовала фланги и стала чаще доставлять мяч в штрафную.



Особенно заметен был Фелипе Аугусто. Бразильский нападающий регулярно оказывался на ударных позициях, но завершение атак оставляло желать лучшего. В одном из эпизодов он не сумел как следует попасть по мячу, в другом голкипер Тимур Карабашев спас «Динамо» после удара с углового.



Всего за первый тайм хозяева нанесли девять ударов, четыре из которых пришлись на Аугусто. Тем не менее открыть счёт до перерыва им не удалось.



При этом махачкалинцы едва не наказали соперника за расточительность. После розыгрыша стандартного положения мяч направлялся в ворота «Зенита», однако Дуглас Сантос успел вынести его практически с линии.



Таким образом, несмотря на территориальное преимущество хозяев, первый тайм завершился без голов. «Динамо» успешно справлялось с задачей сдерживания атак петербуржцев и сохраняло шансы на положительный результат.



После перерыва характер встречи существенно не изменился. «Зенит» продолжал контролировать мяч, а гости оборонялись большими силами и старались не оставлять свободного пространства.



Семак попытался оживить атаку перестановками. Луис Энрике переместился на правый фланг, Педро занял позицию слева, а Максим Глушенков стал действовать ближе к центру.



Переломный момент произошёл на исходе часа игры. При подаче углового защитник махачкалинцев Зинович схватил Нино за футболку. Первоначально Фролов не зафиксировал нарушение, однако после вмешательства VAR изучил повтор и указал на 11-метровую отметку.



К мячу подошёл Фелипе Аугусто. На этот раз бразилец не оставил Карабашеву шансов, пробив по центру ворот. На 63-й минуте «Зенит» вышел вперёд — 1:0.





Пропущенный гол заставил махачкалинцев менять планы, однако наладить игру в атаке им не удалось. Напротив, петербуржцы получили больше возможностей для создания опасных моментов.



Вскоре Аугусто мог оформить дубль после передачи Глушенкова, но мяч угодил в штангу. А затем уже сам Максим оказался в центре внимания.



На 77-й минуте полузащитник откликнулся на передачу Мантуана в штрафную площадь, где столкнулся с вратарём «Динамо». Карабашев не сумел сыграть в мяч и сбил соперника. Фролов после небольшой паузы назначил третий пенальти в матче.



Глушенков самостоятельно исполнил 11-метровый. Лучший бомбардир чемпионата обманул голкипера, направив мяч в противоположную сторону от своего взгляда, и удвоил преимущество хозяев — 2:0.





После второго пропущенного гола «Динамо» окончательно потеряло инициативу. Махачкалинцы практически перестали угрожать воротам Москвичёва, тогда как «Зенит» продолжал искать возможности увеличить счёт.



В концовке встречи на поле появился восстановившийся после травмы Вендел. Однако главным событием последних минут стало очередное вмешательство видеоассистентов.



Уже в компенсированное время Глушенков эффектной передачей пяткой вывел Кевина Андраде в штрафную площадь. Зинович не успел сыграть в мяч и нарушил правила на сопернике.



Фролов первоначально пропустил эпизод, но после просмотра видеоповтора назначил четвёртый пенальти за матч.



Исполнить удар решил сам Андраде. Однако защитник не сумел переиграть Карабашева. Вратарь отразил 11-метровый, а затем справился и с добиванием Глушенкова.



В результате встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Из четырёх пенальти команды реализовали только два: Миро и Андраде не сумели отличиться, тогда как Аугусто и Глушенков свои попытки использовали.



Победа позволила «Зениту» выйти на первое место в Российской Премьер-Лиге по итогам 12-го тура. Петербуржцы добились необходимого результата, хотя снова испытали проблемы при реализации моментов с игры. Зенит » поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 12-го тура. Петербуржцы на своём поле победили махачкалинское « Динамо » со счётом 2:0. Главной особенностью встречи стали сразу четыре назначенных пенальти, два из которых остались нереализованными.Сергей Семак удивил выбором стартового состава. Место в воротах занял Богдан Москвичёв, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. В центре нападения появился Фелипе Аугусто, поскольку Александр Соболев не попал в заявку из-за болезни.Главный тренер гостей Вадим Евсеев сделал ставку на оборону, выбрав расстановку с тремя центральными защитниками и пятью футболистами в последней линии. Махачкалинцы старались перекрывать свободные зоны и не позволять хозяевам создавать моменты через центр.Первые минуты прошли практически без опасных атак. «Зенит» владел мячом, но с трудом проникал в штрафную соперника. «Динамо» также не спешило раскрываться. Самым заметным событием дебюта стала жёлтая карточка Евсееву, которую тренер получил уже на второй минуте за эмоциональную реакцию на действия арбитра.Однако первый действительно опасный эпизод возник у ворот хозяев. После подачи с правого фланга Густаво Мантуан не удержал Миро и нарушил правила на ангольском нападающем. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, а VAR подтвердил правильность решения.Исполнять 11-метровый взялся сам пострадавший, но переиграть Москвичёва не сумел. Молодой голкипер «Зенита» сохранил нули на табло.После неудачного для гостей пенальти петербуржцы постепенно перехватили инициативу. Команда Семака активнее использовала фланги и стала чаще доставлять мяч в штрафную.Особенно заметен был Фелипе Аугусто. Бразильский нападающий регулярно оказывался на ударных позициях, но завершение атак оставляло желать лучшего. В одном из эпизодов он не сумел как следует попасть по мячу, в другом голкипер Тимур Карабашев спас «Динамо» после удара с углового.Всего за первый тайм хозяева нанесли девять ударов, четыре из которых пришлись на Аугусто. Тем не менее открыть счёт до перерыва им не удалось.При этом махачкалинцы едва не наказали соперника за расточительность. После розыгрыша стандартного положения мяч направлялся в ворота «Зенита», однако Дуглас Сантос успел вынести его практически с линии.Таким образом, несмотря на территориальное преимущество хозяев, первый тайм завершился без голов. «Динамо» успешно справлялось с задачей сдерживания атак петербуржцев и сохраняло шансы на положительный результат.После перерыва характер встречи существенно не изменился. «Зенит» продолжал контролировать мяч, а гости оборонялись большими силами и старались не оставлять свободного пространства.Семак попытался оживить атаку перестановками. Луис Энрике переместился на правый фланг, Педро занял позицию слева, а Максим Глушенков стал действовать ближе к центру.Переломный момент произошёл на исходе часа игры. При подаче углового защитник махачкалинцев Зинович схватил Нино за футболку. Первоначально Фролов не зафиксировал нарушение, однако после вмешательства VAR изучил повтор и указал на 11-метровую отметку.К мячу подошёл Фелипе Аугусто. На этот раз бразилец не оставил Карабашеву шансов, пробив по центру ворот. На 63-й минуте «Зенит» вышел вперёд — 1:0.Пропущенный гол заставил махачкалинцев менять планы, однако наладить игру в атаке им не удалось. Напротив, петербуржцы получили больше возможностей для создания опасных моментов.Вскоре Аугусто мог оформить дубль после передачи Глушенкова, но мяч угодил в штангу. А затем уже сам Максим оказался в центре внимания.На 77-й минуте полузащитник откликнулся на передачу Мантуана в штрафную площадь, где столкнулся с вратарём «Динамо». Карабашев не сумел сыграть в мяч и сбил соперника. Фролов после небольшой паузы назначил третий пенальти в матче.Глушенков самостоятельно исполнил 11-метровый. Лучший бомбардир чемпионата обманул голкипера, направив мяч в противоположную сторону от своего взгляда, и удвоил преимущество хозяев — 2:0.После второго пропущенного гола «Динамо» окончательно потеряло инициативу. Махачкалинцы практически перестали угрожать воротам Москвичёва, тогда как «Зенит» продолжал искать возможности увеличить счёт.В концовке встречи на поле появился восстановившийся после травмы Вендел. Однако главным событием последних минут стало очередное вмешательство видеоассистентов.Уже в компенсированное время Глушенков эффектной передачей пяткой вывел Кевина Андраде в штрафную площадь. Зинович не успел сыграть в мяч и нарушил правила на сопернике.Фролов первоначально пропустил эпизод, но после просмотра видеоповтора назначил четвёртый пенальти за матч.Исполнить удар решил сам Андраде. Однако защитник не сумел переиграть Карабашева. Вратарь отразил 11-метровый, а затем справился и с добиванием Глушенкова.В результате встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Из четырёх пенальти команды реализовали только два: Миро и Андраде не сумели отличиться, тогда как Аугусто и Глушенков свои попытки использовали.Победа позволила «Зениту» выйти на первое место в Российской Премьер-Лиге по итогам 12-го тура. Петербуржцы добились необходимого результата, хотя снова испытали проблемы при реализации моментов с игры.

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