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"Боруссия" благодаря голу Обамеянга обыграла "Лейпциг"

В матче 21-го тура чемпионат Германии дортмундская "Боруссия" переиграла "Лейпциг" - 1:0.

Чемпионат Германии

19 тур

"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Обамейянг, 36

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер (Пасслак, 85), Папастатопулос, Бартра, Дурм, Геррейро (Гинтер, 77), Вайгль, Дембеле (Пулишич, 61), Обамейянг, Ройс

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Комппер, Бернардо, Хедира (Юпамекано, 66), Кайзер (Мартинес, 80), Ильзанкер, Кейта, Зельке (Бёрк, 73), Поульсен

Предупреждения: Бернардо, 23, Юпамекано, 72, Комппер, 81, Обамейянг, 90+4
Теги: РБ Лейпциг Боруссия Д
Вчера, 22:32
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