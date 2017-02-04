Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом"

"Атлетико" на своем поле переиграл "Леганес" в матче 21-го тура чемпионата Испании.



Чемпионат Испании



21 тур



"Атлетико" М - "Леганес" 2:0



Гол: Торрес, 15, 51



"Атлетико" М: Мойя, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 57), Коке, Сауль (Корреа, 46), Торрес, Гризманн (Юпамекано, 73)



"Леганес": Эррерин, Инсуа, Бустинса, Диас (Мартин, 72), Сиовас, Рико, Шимановски, Лопес (Гарсия, 63), Моран (Мачис, 77), Герреро, Буэно



Предупреждения: Моран, 30, Савич 32