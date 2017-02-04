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Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом"

"Атлетико" на своем поле переиграл "Леганес" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21 тур

"Атлетико" М - "Леганес" 2:0

Гол: Торрес, 15, 51

"Атлетико" М: Мойя, Хуанфран, Луис, Годин, Савич, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 57), Коке, Сауль (Корреа, 46), Торрес, Гризманн (Юпамекано, 73)

"Леганес": Эррерин, Инсуа, Бустинса, Диас (Мартин, 72), Сиовас, Рико, Шимановски, Лопес (Гарсия, 63), Моран (Мачис, 77), Герреро, Буэно

Предупреждения: Моран, 30, Савич 32
Теги: Атлетико
Вчера, 22:33
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:46) #
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Молодец,Торрес классный нападающий но переход в Челси его карьеру убил,жалко Он должен был быть на Мировом уровне лет десять ,но сослагательных наклонений нет,Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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