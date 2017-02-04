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Рональд Куман: матч с "Борнмутом" получился сумасшедшим

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против "Борнмута" (6:3) в 24-м туре чемпионата Англии.

"Это не нормальный результат. Матч с "Борнмутом" получился сумасшедшим. Обе команды изменили игровые схемы. Это был тактический бой. Они создали нам много трудностей. Мы забили прекрасные голы. Ромелу Лукаку доказал, что является одним из лучших нападающих мира", - цитирует Кумана Sky Sports.
Теги: Куман Эвертон Борнмут
Вчера, 23:02
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