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Роман Зозуля: "Райо Вальекано"? В команду с пророссийскими болельщиками я ни ногой
Форвард "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что не намерен возвращаться в "Райо Вальекано" после конфликта с болельщиками мадридского клуба.
"Вчера было совещание Федерации футбола Испании, ассоциации футболистов Испании и руководство "Райо Вальекано". В принципе, они мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за "Райо" и мне предоставят охрану, мне, моей семье. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочку в садик с охраной, я уеду и как дочка будет в садике? Они мне отвечают, что мы и дочке дадим охрану в садике. Второй вариант: возвращаться в "Бетис" и просто тренироваться. Остальные варианты могут решить ФИФА или УЕФА. Они больше ничего решить не могут.
Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана… мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в "Бетис", попробуй недельку-две. Говорю — вы предлагаете мне, чтобы я попробовал под угрозой своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Такой был разговор. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и ясен.
То, что там свистят — пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой", — цитирует Зозулю ТСН.
Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к "Райо Вальекано", в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба.
"Вчера было совещание Федерации футбола Испании, ассоциации футболистов Испании и руководство "Райо Вальекано". В принципе, они мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за "Райо" и мне предоставят охрану, мне, моей семье. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочку в садик с охраной, я уеду и как дочка будет в садике? Они мне отвечают, что мы и дочке дадим охрану в садике. Второй вариант: возвращаться в "Бетис" и просто тренироваться. Остальные варианты могут решить ФИФА или УЕФА. Они больше ничего решить не могут.
Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана… мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в "Бетис", попробуй недельку-две. Говорю — вы предлагаете мне, чтобы я попробовал под угрозой своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Такой был разговор. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и ясен.
То, что там свистят — пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой", — цитирует Зозулю ТСН.
Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к "Райо Вальекано", в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба.
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