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Роман Зозуля: "Райо Вальекано"? В команду с пророссийскими болельщиками я ни ногой

Форвард "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что не намерен возвращаться в "Райо Вальекано" после конфликта с болельщиками мадридского клуба.

"Вчера было совещание Федерации футбола Испании, ассоциации футболистов Испании и руководство "Райо Вальекано". В принципе, они мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за "Райо" и мне предоставят охрану, мне, моей семье. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочку в садик с охраной, я уеду и как дочка будет в садике? Они мне отвечают, что мы и дочке дадим охрану в садике. Второй вариант: возвращаться в "Бетис" и просто тренироваться. Остальные варианты могут решить ФИФА или УЕФА. Они больше ничего решить не могут.

Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана… мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в "Бетис", попробуй недельку-две. Говорю — вы предлагаете мне, чтобы я попробовал под угрозой своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Такой был разговор. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и ясен.

То, что там свистят — пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой", — цитирует Зозулю ТСН.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к "Райо Вальекано", в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба.
Теги: Зозуля Райо Вальекано Бетис
Вчера, 23:28
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30
(1)
№30 Написал: ubica (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vermis_64
Слава нашим могучим спецлужбам!



Вот если честно...Переживал за Украину еще с первого майдана....Януковича поддерживал ...Ну братья же..Полоумные ,но братья...А теперь ...как-то умерло...Вот они пи-здят про наши войска...Вот бы ввести их на самом деле и дать по саням этим зозулям...За-еб-али твари....Мы им газ,товары их в Россию пускаем,проституток их трахаем,территорию у польши да и свою малороссию...а они нам -Зозулю...Правильно говорит моя мама...Не делай людям добра,не получишь зла!!!!


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№29 Написал: perekos Самара (Сегодня, 00:19) #
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Цитата: Skyline
кб

голубок, при чем тут кб? тему попутал?


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№28 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Костистая лапа путинского КГБ добралась до захолустного Райо Вальекано и сломала нежные,едва пробивающиеся ростки карьеры великого укрозозули. Слава нашим могучим спецлужбам!
Регистрация: 23.08.2016
№27 Написал: solig65 (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бендеровец...***
Регистрация: 21.07.2016
№26 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пора эмегрировать в канаду ему))

дичь дикая


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№25 Написал: perekos Самара (Сегодня, 00:12) #
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online

idiot for life


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№24 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тяжело, наверное, быть инвалидом "по мозгу"...
Регистрация: 24.09.2013
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пророссийских болельщиков становится всё больше и это печалит Кукушек и прочих Горобцов.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: ubica (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vladimirsb
К сожалению, эти твари мгновенно перекрасятся и еще будут травить тех, кто был нейтральным...

Мда....Обидно другое...Вот за что??? СССР подарил хохлам 50% территории...Литве столицу и виленскую область...А на нас же еще и срут...Вот же мрази...А вы говорите Бог есть....


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№21 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Дебил, бл@дь"(с)


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№20 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сам то понял что сказал, по-моему больше по сторонам смотрел во время вью чем вдумчиво говорил)
А вообще смотришь на это все и с сожалением принимаешь факт того, что практика наделения этого народа жизненным опытом получаемого в Сибири, по боку прошла.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№19 Написал: trent (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
странный чел...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№18 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
когда половину быдло кб отправите в бан. то можете и меня смело забанить. или у вас зрение изберательное?

если больше 10 минусов набираешь по коментам про свиней, автобан,проверенно)
Регистрация: 17.05.2013
№17 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Уёбок!!!!
Регистрация: 24.10.2007
№16 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ZiNTeR
Skyline,
Хотите в бан?

когда половину быдло кб отправите в бан. то можете и меня смело забанить. или у вас зрение изберательное?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские…

вот реально сказочный ***

Цитата: vladimirsb

К сожалению, эти твари мгновенно перекрасятся и еще будут травить тех, кто был нейтральным...

но эти то не смогут,публичные люди
Регистрация: 17.05.2013
№14 Написал: nevada007 (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"понятливый долбо.." ебт!!!!... какие, нах, пророссийские болелы?... ненависть тебя всё равно сожрет из нутри, рано или поздно... остановитесь!
Регистрация: 27.05.2016
№13 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 23:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ubica
Что символично..зозуля-кукушка...
.Та родства не знает и свои яйца другим подкладывает и эта тварь на родных братьев гадит...А вот интересно....Когда хохлы к нам на коленях поползут,что не за горами,что подобыне Яценюко-зозули будут делать...Свалят как Саакашвили?

К сожалению, эти твари мгновенно перекрасятся и еще будут травить тех, кто был нейтральным...
Регистрация: 21.03.2010
№12 Написал: ubica (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ZiNTeR
Хотите в бан?

Нет,не хотим...Просто.....ммммм.....
.Ну ,это как по пальцу молотком...Ой не скажешь...там другое вырывается... wink


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№11 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
В КОМАНДУ С ПРОРОССИЙСКИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ Я НИ НОГОЙ Скоро от вас как от бешеных собак даже гейропа будет шарахаться...
Регистрация: 21.03.2010
№10 Написал: ubica (Вчера, 23:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Что символично..зозуля-кукушка...
.Та родства не знает и свои яйца другим подкладывает, и эта тварь на родных братьев гадит...А вот интересно....Когда хохлы к нам на коленях поползут,что не за горами,что подобыне Яценюко-зозули будут делать...Свалят как Саакашвили?


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:47) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
...мне надо думать о безопасности своей семьи.
А что случилось? Задумалась тварь о безопасности? Вы ведь ничего не боитесь, как шакалы, когда стаей. Это на всю жизнь клеймо, людоедов нигде не примут...
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: ctalin камендань (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)

scream с такими запросами играть тебе за луцк!
Регистрация: 20.03.2016
№7 Написал: Ватутинский Лыжник (Вчера, 23:46) #
  • +1
  •  (1)

Не сцы, Ромка, кострюлю на голову и вперёд))
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: ZiNTeR Краснодар (Вчера, 23:35) #
  • -11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Хотите в бан?


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№5 Написал: rfgbnfy (Вчера, 23:34) #
  • +10
  •  (10)

Болельщики не пророссийские,они просто адекватные...
Регистрация: 25.07.2016
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 23:33) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ну и поц)))


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: мяч квадратный (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (2)

А где хохлосрач?
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: ubica (Вчера, 23:33) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
хохлы совем мозгами поплыли...В западной Европе проросийские болелы... laughing Ну,пиз-дец просто...Боже,я в тебя не верю,но если ты все же есть, вразуми ты этих дол-боебов!!!


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:31) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
феерический долбоёб


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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