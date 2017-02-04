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"ПСЖ" на выезде переиграл "Дижон"

"ПСЖ" взял верх над "Дижоном" в выездном матче 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

23 тур

"Дижон" - "ПСЖ" 1:3

Голы: Моура, 29, Тавареш, 31, Силва, 81,

"Дижон": Рейне, Лотьес, Шафик, Варро, Рюфли, Лис-Мелу, Абейд, Бальмон, Мартен (Бела, 76), Дьони, Тавареш

"ПСЖ": Ареола, Маркиньос, Силва, Орье, Курзава, Рабио, Мотта, Матюиди (Бен-Арфа, 72), Дракслер, Моура (Гуэдеш, 72), Кавани

Предупреждения: Мотта, 32, Рюфли, 53

"Бордо" - "Ренн" 1:1

Голы: Менез, 56, Гуркюфф, 69

"Бордо": Каррассо, Пелленар, Паллуа, Левчук (Санкаре, 44), Гаич, Тулалан, Плашил, Вада (Ролан, 72), Уна (Малком, 53), Лаборде, Менез

"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш (Бенсебаини, 78), Ньяньон, Бааль, Андре, Амальфитано, Прчич, Гуркюфф (Саид, 87), Калулу (Дьякаби, 63), Сио

Предупреждения: Бааль, 27, Паллуа, 80

"Монпелье" - "Бастия" 2:1

Голы: Мунье, 17, Кривелли, 34, Мунье, 64

"Монпелье": Журдран, Деплань, Руссийон, Хилтон, Покорны, Скири, Лан (Иконе, 61), Будебуз, Сессеньон, Мунье (Силла, 81), Камара (Мбенза, 61)

"Бастия": Лека, Сиони, Джику, Рос, Маранж, Кулибали (Мостефа, 81), Оньянге (Нгандо, 76), Каюзак, Сент-Максимен, Кривелли, Диалло (Даник, 39)

Предупреждения: Скирт, 19, Оньянге, 31, Руссийон, 37, Рос, 38
Теги: ПСЖ Ренн Дижон Бордо Монпелье Бастия
Вчера, 23:56
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