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Юрий Семин: а я еще надеюсь, что Миранчук останется

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что у него еще есть надежда, что полузащитник Алексей Миранчук еще останется в команде.

- В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в "Спартак". Второго — продолжаете выпускать с первых минут.

- В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация - ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея - может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей - молодой игрок и наш воспитанник.

- Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

- А я еще надеюсь, что он останется.

- Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории — очень много?

- Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала "Локомотив", в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили", - цитирует Семина "СЭ".
Теги: Семин Локомотив Миранчук
Сегодня, 00:31
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