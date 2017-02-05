"Эйбар" на выезде разгромил "Валенсию"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:56
"ПСЖ" на выезде переиграл "Дижон"
"ПСЖ" на выезде переиграл "Дижон"
Вчера 23:26
"Локомотив" согласовал контракт с Колкером
"Локомотив" согласовал контракт с Колкером
Вчера 22:48
Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"
Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"
Вчера 22:39
"Локомотив" объявил о переходе Тимофея Маргасова (3)
"Локомотив" объявил о переходе Тимофея Маргасова (3)
Вчера 22:33
Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом" (1)
Дубль Торреса принес "Атлетико" победу над "Леганесом" (1)
Вчера 22:08
Илья Геркус: "Локомотив" не мог составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за Ивановича (5)
Илья Геркус: "Локомотив" не мог составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за Ивановича (5)
Вчера 21:27
Джакомо Бонавентура пропустит четыре месяца
Джакомо Бонавентура пропустит четыре месяца
Вчера 21:22
Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции (1)
Олег Кузьмин: главное сейчас – набрать кондиции (1)
Вчера 21:10
Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"
Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"
Вчера 21:08
Самуэль Это’О: не понимал, как Смолов с таким талантом не мог показать, на что способен (2)
Самуэль Это’О: не понимал, как Смолов с таким талантом не мог показать, на что способен (2)
Вчера 20:28
Ромелу Лукаку: при Кумане "Эвертон" стал другим
Ромелу Лукаку: при Кумане "Эвертон" стал другим
Вчера 20:16
"Барселона" дома разгромила "Атлетик"
"Барселона" дома разгромила "Атлетик"
Вчера 20:15
Андрей Панюков: хотел бы играть на более высоком уровне (2)
Андрей Панюков: хотел бы играть на более высоком уровне (2)
Вчера 20:06
Арсен Венгер: второй гол от "Челси" нас убил
Арсен Венгер: второй гол от "Челси" нас убил
Вчера 20:04
"Халл" обыграл "Ливерпуль", Ньясс забил первый гол в АПЛ (1)
"Халл" обыграл "Ливерпуль", Ньясс забил первый гол в АПЛ (1)
Вчера 19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (25)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (25)
Вчера 19:21
Матч "Сельта" - "Реал" будет перенесен
Матч "Сельта" - "Реал" будет перенесен
Вчера 19:14
Н'Голо Канте: борьба за чемпионство еще не закончена (1)
Н'Голо Канте: борьба за чемпионство еще не закончена (1)
Вчера 18:59
"Оренбург" потерпел поражение от "Словацко"
"Оренбург" потерпел поражение от "Словацко"
Вчера 18:10
Эден Азар: всегда хорошо забивать красивые голы
Эден Азар: всегда хорошо забивать красивые голы
Вчера 18:04
Янник Боли: моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная (1)
Янник Боли: моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная (1)
Вчера 17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
"Эйбар" на выезде разгромил "Валенсию"
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в меньшинстве с крупным счетом уступила "Эйбару".
Чемпионат Испании. 21 тур
"Валенсия" - "Эйбар" - 0:4
Голы: Энрич, 28, Гонсалес, 45+3, Гарсия, 57, Энрич, 77
"Валенсия": Алвес, Мангала, Монтойя, Гайя, Гарай, Канселу (Орельяна, 46), Медран, Суарес, Солер, Дзадза, Лоренсо (Баккали, 73)
"Эйбар": Йоэль, Арбилья, Лежён, Гальвес (Рамис, 16), Капа, Пенья (Бебе, 80), Эскаланте, Леон, Гонсалес (Рико, 73), Гарсия, Энрич
Предупреждения: Гайя, 66, Рамис, 68, Гарай, 88.
Удаления: Солер, 45+1.
Чемпионат Испании. 21 тур
"Валенсия" - "Эйбар" - 0:4
Голы: Энрич, 28, Гонсалес, 45+3, Гарсия, 57, Энрич, 77
"Валенсия": Алвес, Мангала, Монтойя, Гайя, Гарай, Канселу (Орельяна, 46), Медран, Суарес, Солер, Дзадза, Лоренсо (Баккали, 73)
"Эйбар": Йоэль, Арбилья, Лежён, Гальвес (Рамис, 16), Капа, Пенья (Бебе, 80), Эскаланте, Леон, Гонсалес (Рико, 73), Гарсия, Энрич
Предупреждения: Гайя, 66, Рамис, 68, Гарай, 88.
Удаления: Солер, 45+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.