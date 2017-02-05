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"Эйбар" на выезде разгромил "Валенсию"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в меньшинстве с крупным счетом уступила "Эйбару".

Чемпионат Испании. 21 тур

"Валенсия" - "Эйбар" - 0:4

Голы: Энрич, 28, Гонсалес, 45+3, Гарсия, 57, Энрич, 77

"Валенсия": Алвес, Мангала, Монтойя, Гайя, Гарай, Канселу (Орельяна, 46), Медран, Суарес, Солер, Дзадза, Лоренсо (Баккали, 73)

"Эйбар": Йоэль, Арбилья, Лежён, Гальвес (Рамис, 16), Капа, Пенья (Бебе, 80), Эскаланте, Леон, Гонсалес (Рико, 73), Гарсия, Энрич

Предупреждения: Гайя, 66, Рамис, 68, Гарай, 88.

Удаления: Солер, 45+1.
Теги: Валенсия Эйбар
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