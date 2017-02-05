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"Наполи" забил семь мячей в ворота "Болоньи"

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях устроил разгром "Болонье".

Чемпионат Италии. 23 тур

"Болонья" - "Наполи" - 1:7

Голы: Гамшик, 4, Инсинье, 6, Мертенс, 33, Торосидис, 36, Мертенс, 43, Гамшик, 70, 73, Мертенс, 90

"Болонья": Миранте (Коста, 80), Торосидис, Масин, Ойконому, Майетта, Пульгар, Надь, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Крейчи, Дестро (Петкович, 68)

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Максимович, Диавара (Аллан, 62), Зелиньски (Джаккерини, 73), Гамшик, Мертенс, Кальехон, Инсинье (Рог, 80)

Предупреждения: Пульгар, 11, Диавара, 20, Кальехон, 24, Масина, 32, Майетта, 61, Хюсай, 75

Удаления: Кальехон, 26
Теги: Болонья Наполи
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