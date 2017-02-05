Сборная Буркина-Фасо заняла третье место на Кубке Африки

Сборная Буркина-Фасо победила команду Ганы в матче за третье место на Кубке Африки 2017 года.Единственный гол в матче на 89-й минуте записал на свой счет хавбек Ален Траоре. Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе провел на поле в составе Буркина-Фасо всю встречу.За титул обладателя Кубка 2017 года поспорят сборные Египта и Камеруна. Встреча пройдет 5 февраля и начнется в 22.00 мск.Кубок африканских наций. Матч за 3-е место.Гол: Траоре, 89 (1:0).