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Сборная Буркина-Фасо заняла третье место на Кубке Африки

Сборная Буркина-Фасо победила команду Ганы в матче за третье место на Кубке Африки 2017 года.

Единственный гол в матче на 89-й минуте записал на свой счет хавбек Ален Траоре. Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе провел на поле в составе Буркина-Фасо всю встречу.

За титул обладателя Кубка 2017 года поспорят сборные Египта и Камеруна. Встреча пройдет 5 февраля и начнется в 22.00 мск.

Кубок африканских наций. Матч за 3-е место.

Буркина-Фасо — Гана — 1:0

Гол: Траоре, 89 (1:0).

Газета.ru
Сегодня, 01:18
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