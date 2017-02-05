Тим Кэхилл получил красную карточку, готовясь выйти на замену (видео)

Нападающий "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл получил от арбитра красную карточку, когда находился на бровке и готовился выйти на поле в конце встречи с "Мельбурн Виктори" (1:2).



