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Тим Кэхилл получил красную карточку, готовясь выйти на замену (видео)

Нападающий "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл получил от арбитра красную карточку, когда находился на бровке и готовился выйти на поле в конце встречи с "Мельбурн Виктори" (1:2).

Сегодня, 01:25
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