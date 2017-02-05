Юрий Семин: слухи про Бердыева появляются, чтобы я занервничал, но это не про меня

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что не обращает внимания футбольные слухи, которые могут помешать работе.- Со стороны кажется, что вы Миранчуку даже хотите оказать особое доверие. Он выходит в "старте" на важной позиции, исполняет все "стандарты", - вопрос Семину.- А какое доверие? Миранчук сильнее, чем конкуренты. И своей работой он это показывает. А что случится завтра? Да я не знаю! Мне уже вообще сложно загадывать. Каждый день разные вещи пишут. Сегодня тренер есть, а завтра его уже может не быть.- То же самое. Мне лежать, наверное, сейчас и размышлять: придет на мое место другой специалист, обойдемся без фамилий, или не придет? Да это ведь все отвлечет от основных дел. Я вот в каком направлении думаю: другой человек сменит меня только в случае, если работать буду плохо.А чтобы работал плохо, как раз и происходят такие вбрасывания через прессу. Якобы появятся волнение, неуверенность. Но это не про меня! Все, что не касается футбола, я отметаю. Не забиваю мозг ненужной информацией, читаю только то, что нужно и интересно. Конечно, когда-нибудь кто-то придет на мое место. А может - и нет (улыбается).