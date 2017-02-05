Авраам Грант принял решение уйти из сборной Ганы

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант покинул свой пост. Израильский специалист работал с ганской национальной командой с 2014 года.



Напомним, что сборная Ганы уступила команде Буркина-Фасо и заняла четвертое место на Кубке Африки.