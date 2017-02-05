Юрий Семин: если начну подыгрывать, заниматься политикой, то грош мне цена как тренеру

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих принципах формирования стартового состава.- Я не могу рассказывать то, о чем мы говорим, это наше личное дело. Вижу, что он хорошо тренируется, неплохо играет, не бережет ноги. Я - тренер. Политикой, ставить его в состав или нет, заниматься не собираюсь. И если Миранчук выглядит лучше, чем остальные, то я буду выпускать на поле именно его. А если начну подыгрывать одним или вторым, тогда грош мне цена как тренеру.Вот говорят еще, что Янбаев может уйти в конце сезона. Здесь все абсолютно так же: если хорошо сегодня работает - то играет, плохо - на поле не выходит. Я отделяю в футболе сегодняшний день от всего остального. Не могу думать в стиле: "Раз этот игрок нас покидает, то надо его наказать и не выпускать".- А для меня разницы нет. Повторю, смотрю только на текущую ситуацию. Так же и с Фернандешем было. Не знаю, что он там подписывал или нет, но когда я пришел, обнаружил его в дубле. И потом стоило большого труда привести в форму. Никому подыгрывать и влезать в политические ситуации не буду!Мне все равно, кто и что скажет, какой у футболиста агент, при каком руководителе его приглашали и так далее. Вот пришел сегодня в "Локо" Фарфан. Он пропустил некоторое время и сейчас ему предстоит набрать форму. Наберет - будет играть. Не наберет - не будет. И так со всеми.- В курсе, но даже не хочу ее обсуждать. Отвлекает все это от основных тренерских дел.