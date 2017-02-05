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Массимилиано Аллегри: у Дибалы есть все качества, чтобы однажды завоевать "Золотой мяч"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает что форвард команды Пауло Дибала однажды сможет получить "Золотой мяч".

"Он месяц не играл из-за травмы, но сейчас набрал форму и вернулся к былым кондициям. Этот сезон для него уже второй в "Ювентусе", от него ждут большего. Быть классным футболистом – это ответственность.

У него есть все качества, чтобы однажды завоевать "Золотой мяч", - цитирует Аллегри Goal.com.
Теги: Аллегри Дибала Ювентус
Сегодня, 10:29
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