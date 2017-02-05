Пепе Рейна: "Наполи" готов к матчу с "Реалом"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (7:1) заявил, что команда готова к предстоящей игре Лиги чемпионов с "Реалом", которая пройдет 15 февраля.



"Я очень рад этой победе. "Болонья" – достойный соперник. Мы довольны тремя очками и возвращаемся домой. "Наполи" готов к поединку с "Реалом". Мадридцы создадут нам немало трудностей, но мы и сами хотим кое-чего показать. Нужно придерживаться своего стиля, и тогда результат в Испании может быть положительным", - цитирует Рейну Tmw.