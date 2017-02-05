Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Пепе Рейна: "Наполи" готов к матчу с "Реалом"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (7:1) заявил, что команда готова к предстоящей игре Лиги чемпионов с "Реалом", которая пройдет 15 февраля.

"Я очень рад этой победе. "Болонья" – достойный соперник. Мы довольны тремя очками и возвращаемся домой. "Наполи" готов к поединку с "Реалом". Мадридцы создадут нам немало трудностей, но мы и сами хотим кое-чего показать. Нужно придерживаться своего стиля, и тогда результат в Испании может быть положительным", - цитирует Рейну Tmw.
Теги: Рейна Наполи Реал
Сегодня, 11:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.