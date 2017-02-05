Маркус Вайнцирль: все ожидали уверенной победы "Баварии"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в 19-м туре чемпионата Германии.



"Мы отлично сыграли сегодня, особенно в первом тайме. По всем раскладам мы были аутсайдерами в матче с лидером чемпионата, и все ожидали уверенной победы "Баварии". Но мы смогли настроиться на игру и хорошо защищаться. Сегодня команда играла значительно лучше, чем против "Айнтрахта". Нам удалось быстро оправиться от пропущенного мяча и ответить красивым исполнением штрафного от Налдо. Потом у нас было несколько хороших моментов, но не хватило везения, когда Бургшталер попал в перекладину или Горецка убегал один на один. А могли бы и повести в счёте. В играх с такими мастеровитыми командами всегда необходима удача. Но и одним очком мы можем быть довольны. Мы его заслужили. Во втором тайме "Бавария" усилила своё давление, но мы уверенно защищались и смотрелись на поле единым целым. Я доволен игрой своей команды", - приводит его слова официальный сайт клуба.