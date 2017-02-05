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"Алавес" требует перенести ответный матч с "Сельтой в Кубке Испании

После переноса матча "Сельта" - "Реал" на официальном сайте "Алавеса" появилось требование перенести ответный полуфинальный поединок Кубка Короля против галисийцев с 8 февраля на другую дату.

Баски в воскресенье проведут выездной матч против хихонского "Спортинга", в то время как "Сельта" будет отдыхать. Таким образом, команда из Виго получит серьёзное преимущество в свежести, на что и указывает "Алавес". Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0.
Теги: Алавес Сельта
Сегодня, 14:41
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