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В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
"Алавес" требует перенести ответный матч с "Сельтой в Кубке Испании
После переноса матча "Сельта" - "Реал" на официальном сайте "Алавеса" появилось требование перенести ответный полуфинальный поединок Кубка Короля против галисийцев с 8 февраля на другую дату.
Баски в воскресенье проведут выездной матч против хихонского "Спортинга", в то время как "Сельта" будет отдыхать. Таким образом, команда из Виго получит серьёзное преимущество в свежести, на что и указывает "Алавес". Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0.
Баски в воскресенье проведут выездной матч против хихонского "Спортинга", в то время как "Сельта" будет отдыхать. Таким образом, команда из Виго получит серьёзное преимущество в свежести, на что и указывает "Алавес". Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0.
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