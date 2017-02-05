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Маурицио Сарри: не собираюсь менять атакующую игровую систему "Наполи"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Болоньей" (7:1) в 23-м туре чемпионата Италии.
- После таких матчей я даже немного раздражен, потому что мы не создали много голевых шансов, но забили целых семь раз. Сразу приходит на ум поединок с "Палермо", когда у нас было ещё больше возможностей, но мы реализовали лишь одну из них. В поединке с "Болоньей" команда показала правильное отношение. Мы контролировали ситуацию даже в сложные отрезки встречи. Конечно, игра "Наполи" всё ещё не идеальна, так как много пропускаем. Но я не собираюсь менять атакующую игровую систему команды, она нам подходит, — цитирует Сарри Football Italia.
- После таких матчей я даже немного раздражен, потому что мы не создали много голевых шансов, но забили целых семь раз. Сразу приходит на ум поединок с "Палермо", когда у нас было ещё больше возможностей, но мы реализовали лишь одну из них. В поединке с "Болоньей" команда показала правильное отношение. Мы контролировали ситуацию даже в сложные отрезки встречи. Конечно, игра "Наполи" всё ещё не идеальна, так как много пропускаем. Но я не собираюсь менять атакующую игровую систему команды, она нам подходит, — цитирует Сарри Football Italia.
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