Маурицио Сарри: не собираюсь менять атакующую игровую систему "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Болоньей" (7:1) в 23-м туре чемпионата Италии.



- После таких матчей я даже немного раздражен, потому что мы не создали много голевых шансов, но забили целых семь раз. Сразу приходит на ум поединок с "Палермо", когда у нас было ещё больше возможностей, но мы реализовали лишь одну из них. В поединке с "Болоньей" команда показала правильное отношение. Мы контролировали ситуацию даже в сложные отрезки встречи. Конечно, игра "Наполи" всё ещё не идеальна, так как много пропускаем. Но я не собираюсь менять атакующую игровую систему команды, она нам подходит, — цитирует Сарри Football Italia.