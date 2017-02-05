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Контрольный матч "Крыльев Советов" с "Алашкертом" отменен

Контрольный матч "Крыльев Советов" с армянским "Алашкертом", запланированный на утро 6 февраля, отменен, информирует официальный сайт самарского клуба.

В этот день волжане проведут один поединок – против молдавского "Шерифа". Эта игра состоится вечером, время будет известно позднее.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:21
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