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Тимофей Маргасов: "Локо" — большой клуб, всегда идет в лидерах и бьется за чемпионство
Новичок "Локомотива" защитник Тимофей Маргасов рассказал о своём переходе в стан "железнодорожников" из "Крыльев Советов".
"С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. "Локо" — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.
В "Локомотиве", в отличие от "Ростова", не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за "Локо" с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали "Спартак" 4:3, 3:2.
Из "Крыльев" отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. "Локо" меня купил, так что всё нормально, всё хорошо", — цитирует Маргасова "Чемпионат.com".
"С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. "Локо" — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.
В "Локомотиве", в отличие от "Ростова", не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за "Локо" с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали "Спартак" 4:3, 3:2.
Из "Крыльев" отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. "Локо" меня купил, так что всё нормально, всё хорошо", — цитирует Маргасова "Чемпионат.com".
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