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Тимофей Маргасов: "Локо" — большой клуб, всегда идет в лидерах и бьется за чемпионство

Новичок "Локомотива" защитник Тимофей Маргасов рассказал о своём переходе в стан "железнодорожников" из "Крыльев Советов".

"С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. "Локо" — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.

В "Локомотиве", в отличие от "Ростова", не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за "Локо" с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали "Спартак" 4:3, 3:2.

Из "Крыльев" отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. "Локо" меня купил, так что всё нормально, всё хорошо", — цитирует Маргасова "Чемпионат.com".
Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 16:58
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично, позитивно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 17:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это тебе Шпалыч нашептал? Да счастливый ты, счастливый!!
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ай молодец! Возьми с полки пирожок. Вот сразу видно, что парень счастлив, подписав контракт с Локомотивом.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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