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Александр Кержаков: надо развеивать миф о том, что футболисты глупы
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что сам ведёт свои аккаунты в социальных сетях. По мнению 34-летнего форварда, футболисты должны развеивать миф о своей глупости.
"Инстаграм" веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьёзно. Всё по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать.
Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора", — сказал Кержаков в интервью "Советскому спорту".
"Инстаграм" веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьёзно. Всё по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать.
Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора", — сказал Кержаков в интервью "Советскому спорту".
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