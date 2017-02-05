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Александр Кержаков: надо развеивать миф о том, что футболисты глупы

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что сам ведёт свои аккаунты в социальных сетях. По мнению 34-летнего форварда, футболисты должны развеивать миф о своей глупости.

"Инстаграм" веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьёзно. Всё по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать.

Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те, и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора", — сказал Кержаков в интервью "Советскому спорту".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:08) #
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online

хороший футболист должен быть по игроцки умным...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какой он умный оказывается!
Регистрация: 18.04.2010
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