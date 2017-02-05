Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что в АПЛ невозможно покупать лучших игроков у команд-соперников, как это делает "Бавария" в Германии."В английском футболе пришло новое время. Мы не Германия. Там "Бавария" выигрывает чемпионат еще летом. Они из года в год приходят в "Боруссию" Дортмунд и покупают у них лучшего игрока. Однажды так стало с Робертом Левандовским, спустя год — с Марио Гетце, затем с Матсом Хуммельсом. Так что титул они завоевывают еще летом.Вы думаете я могу отправиться в "Тоттенхэм" и купить двух сильнейших игроков? Не могу. Не могу прийти за лучшими в "Арсенал" или "Челси". Времена, когда прямого соперника можно было победить таким образом, прошли. Если вы покупаете у них игрока, то значит он им просто не нужен. Больше нельзя вредить соперникам трансферами.Конечно же, "Реал", "Бавария", "Барселона" и "ПСЖ" продают лишь тех, кого хотят. Сейчас провести успешную трансферную кампанию куда сложнее", — цитирует португальца The Telegraph.