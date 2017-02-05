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Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что в АПЛ невозможно покупать лучших игроков у команд-соперников, как это делает "Бавария" в Германии.

"В английском футболе пришло новое время. Мы не Германия. Там "Бавария" выигрывает чемпионат еще летом. Они из года в год приходят в "Боруссию" Дортмунд и покупают у них лучшего игрока. Однажды так стало с Робертом Левандовским, спустя год — с Марио Гетце, затем с Матсом Хуммельсом. Так что титул они завоевывают еще летом.

Вы думаете я могу отправиться в "Тоттенхэм" и купить двух сильнейших игроков? Не могу. Не могу прийти за лучшими в "Арсенал" или "Челси". Времена, когда прямого соперника можно было победить таким образом, прошли. Если вы покупаете у них игрока, то значит он им просто не нужен. Больше нельзя вредить соперникам трансферами.

Конечно же, "Реал", "Бавария", "Барселона" и "ПСЖ" продают лишь тех, кого хотят. Сейчас провести успешную трансферную кампанию куда сложнее", — цитирует португальца The Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Бавария
Сегодня, 18:38
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2
(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Нет
Это он наших бомжей уколол?

Ему делать некуя больше. Это он соломку стелет, если в ЛЧ не попадет + троллинг Гвардиолы
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Нет (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (4)

Это он наших бомжей уколол?
Регистрация: 21.04.2016
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