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Стали известны имена соперников "Спартака" на сборе в Испании

Стали известны имена соперников "Спартака" на зимнем сборе в Испании. Красно-белые сыграют с казанским "Рубином" и норвежским клубом "Олесунн", который занял девятое место в минувшем сезоне Типпелиги.

"Стала известна вся информация о контрольных играх, которые красно-белые проведут на сборе в Испании. 13 февраля спартаковцы на Муниципальном стадионе Марбельи сыграют с казанским "Рубином". А 16 февраля на той же арене команда сразится с норвежским клубом "Олесунн", — цитирует официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 18:53
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№2 Написал: boris-61 Славгород (Сегодня, 19:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Планируется, что в ближайшие четыре дня красно-белые будут тренироваться в двухразовом режиме. И лишь перед первым контрольным матчем команды с хорватским «Осиеком», который, к слову, состоится 10 февраля в 19:00 по московскому времени на стадионе «Ла Линеа», нагрузки немного снизят: накануне спарринга в графике намечено одно вечернее занятие. Кстати, стала известна вся информация о контрольных играх, которые красно-белые проведут на сборе в Испании. 13 февраля в 14:00 спартаковцы на Муниципальном стадионе Марбельи сыграют с казанским «Рубином». А 16 февраля в 19:00 на той же арене, что и с хорватами, наша команда сразится с норвежским клубом «Олесунн».
Регистрация: 13.12.2013
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 19:06) #
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Зачем в двух абзацах писать одну и ту же информацию? Можно было и одним обойтись...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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