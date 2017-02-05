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20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
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Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Стали известны имена соперников "Спартака" на сборе в Испании
Стали известны имена соперников "Спартака" на зимнем сборе в Испании. Красно-белые сыграют с казанским "Рубином" и норвежским клубом "Олесунн", который занял девятое место в минувшем сезоне Типпелиги.
"Стала известна вся информация о контрольных играх, которые красно-белые проведут на сборе в Испании. 13 февраля спартаковцы на Муниципальном стадионе Марбельи сыграют с казанским "Рубином". А 16 февраля на той же арене команда сразится с норвежским клубом "Олесунн", — цитирует официальный сайт "Спартака".
"Стала известна вся информация о контрольных играх, которые красно-белые проведут на сборе в Испании. 13 февраля спартаковцы на Муниципальном стадионе Марбельи сыграют с казанским "Рубином". А 16 февраля на той же арене команда сразится с норвежским клубом "Олесунн", — цитирует официальный сайт "Спартака".
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