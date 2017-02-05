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Рафинья получил перелом носа

Полузащитник "Барселоны" Рафинья получил травму в матче против "Атлетика" (3:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Football Espana, Рафинья получил перелом носа в столкновении во своим вратарём Марком-Андре тер Штегеном. В ближайших матчах Рафинья не сыграет.
Теги: Рафинья
Сегодня, 19:09
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