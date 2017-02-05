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"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом"
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Сёнан Бельмаре" 0:2
Гол: Шансаке, 81, Сейва, 86
"Локомотив" 1 тайм: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Коломейцев, Фарфан, Майкон.
"Локомотив" 2 тайм: Коченков, Ротенберг, Лапшов, Лысов, Маргасов, Ндинга, Натхо, Миранчук, Галанин, Касаев, Галаджан
"Сёнан Бельмаре": Йота, Шансаке, Рйое, Баиа, Хироки, Динеи, Йошихито, Мики, Митсууки, Каору, Йута (Сейва, 46)
Предупреждения: Баринов, 42, Галаджан, 65, Рйое, 65
"Локомотив" - "Сёнан Бельмаре" 0:2
Гол: Шансаке, 81, Сейва, 86
"Локомотив" 1 тайм: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Коломейцев, Фарфан, Майкон.
"Локомотив" 2 тайм: Коченков, Ротенберг, Лапшов, Лысов, Маргасов, Ндинга, Натхо, Миранчук, Галанин, Касаев, Галаджан
"Сёнан Бельмаре": Йота, Шансаке, Рйое, Баиа, Хироки, Динеи, Йошихито, Мики, Митсууки, Каору, Йута (Сейва, 46)
Предупреждения: Баринов, 42, Галаджан, 65, Рйое, 65
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