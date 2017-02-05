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"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом"

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Сёнан Бельмаре" 0:2

Гол: Шансаке, 81, Сейва, 86


"Локомотив" 1 тайм: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Коломейцев, Фарфан, Майкон.

"Локомотив" 2 тайм: Коченков, Ротенберг, Лапшов, Лысов, Маргасов, Ндинга, Натхо, Миранчук, Галанин, Касаев, Галаджан

"Сёнан Бельмаре": Йота, Шансаке, Рйое, Баиа, Хироки, Динеи, Йошихито, Мики, Митсууки, Каору, Йута (Сейва, 46)

Предупреждения: Баринов, 42, Галаджан, 65, Рйое, 65
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:18
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15
(1)
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Дрезина, она и в товарняках дрезина...

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский "Спортинг", отметился в дебютной игре за новую команду. В матче 21-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" ивуариец вышел на поле на 70-й минуте встречи. На 76-й минуте Траоре получил желтую карточку, а на 84-й забил свой первый гол в новой команде.

Про***и суперского напа. Жди, скоро от Селюка привет прилетит.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (4)
online

думаю скоро Бердыев и до Локо доберется, там не хило можно денег на трансферах попилить
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:23) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Mare bella donna,
Che un bel canzone,
Sai che ti amo sempre amo
Donna bella mare.
Credere cantare
Dammi il momento
Che mi piace piu'.

- Эта песня о бедном тренере, который поплыл из Азербайджана в бурное море. А его бедная команда ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила с себя последнюю одежду и... тоже бросилась в бурное море. И сея пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.

Я не понял, а где все оптимисты с верхней полки шестого купе? Где все поклонники машиниста Сёмина и разносчика чая Фарфана?
Вчера столько искромётной радости было разбрызгано на страницах сайта, что меня чуть не стошнило. Эй, вы отравились ...или где?

писи: Ну, судя по тихим минусам, они здесь ..и затаились. Бельё стираете что-ли? Давай-давай.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:10) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Дрезина, она и в товарняках дрезина...
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я, конечно, этот дефкоёп не смотрел, но скажите, как сыграл пистапол Фан-Фан Тюльпан?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Писал уже,состав локо соответствует месту,ничего хорошего не светит с таким руководством!А ведь финансово клуб один из сильнейших...бездари епт
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (5)
online

Новичок "Локомотива" Тимофей Маргасов в интервью признался, что надеется помочь своей новой команде выиграть золотые медали. Также он отметил, что ранее не общался с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным.
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: Motivation (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да во втором тайме играла "команда отъэпись", они и привезли два. Другой вопрос - почто в первом не набегали на свои?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В Японии тоже умеют играть, Локо наверное не в курсе.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
позорники
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
А что правда смотрел товарняк локо?


Маленько второй тайм. Удивительное дело, Палыч почти всю команду разогнал, а они так спокойно от одной стороны до другой бегут и бегут...
Оказывается по-барабану с каким составом от одной стороны до другой бежать...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (5)

Да уж, беготни много комбинаций почти нет.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:25) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
лохи
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: avnik
А мне понравился... комментатор. Молодцы, говорит, все. От одного края, до другого постоянно... добегают и опять бегут... Молодцы!

А что правда смотрел товарняк локо?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А мне понравился... комментатор. Молодцы, говорит, все. От одного края, до другого постоянно... добегают и опять бегут... Молодцы!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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