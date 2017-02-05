Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Арсенал" предложил Арсену Венгеру новый контракт на два года

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение от руководства клуба продлить истекающий контракт ещё на два года, утверждает The Independent.

Однако сам французский специалист не спешит подписывать новый соглашение. По информации источника, Венгер уйдёт из "Арсенала", если вновь не получит поддержку болельщиков.
Теги: Арсенал
Сегодня, 19:43
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: DimonYA
нравится без чемпионства и титулов что ли )

Арсен это легенда
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
нравится без чемпионства и титулов что ли )
Регистрация: 26.07.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.