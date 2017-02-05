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20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
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Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
"Арсенал" предложил Арсену Венгеру новый контракт на два года
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение от руководства клуба продлить истекающий контракт ещё на два года, утверждает The Independent.
Однако сам французский специалист не спешит подписывать новый соглашение. По информации источника, Венгер уйдёт из "Арсенала", если вновь не получит поддержку болельщиков.
Однако сам французский специалист не спешит подписывать новый соглашение. По информации источника, Венгер уйдёт из "Арсенала", если вновь не получит поддержку болельщиков.
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