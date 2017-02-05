"Арсенал" предложил Арсену Венгеру новый контракт на два года

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение от руководства клуба продлить истекающий контракт ещё на два года, утверждает The Independent.



Однако сам французский специалист не спешит подписывать новый соглашение. По информации источника, Венгер уйдёт из "Арсенала", если вновь не получит поддержку болельщиков.